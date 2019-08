Testimonio completo de Cachiro en Corte de EUA

Nueva York, Estados Unidos.

DEVIS LEONEL RIVERA MARADIAGA, llamado como testigo por el Gobierno,

Habiendo sido debidamente juramentado, declaró lo siguiente:

EXAMEN DIRECTO

POR EL SR. BOVE:

P. ¿De dónde es usted, señor?

R. Honduras.

P. ¿Dónde en Honduras?

R. Tocoa, Colón.

P. ¿Dónde vives ahora mismo?

R. Una prision.

P. ¿Cómo terminó en la cárcel?

R. Me entregué a la DEA.

P. ¿Fue eso a principios de 2015?

R. Sí.

P. ¿Después de entregarse, se declaró culpable de crímenes federales?

R. Sí.

P. ¿Ingresó ese argumento de culpabilidad en virtud de un acuerdo de cooperación?

R. Sí.

P. ¿Cuáles son algunos de los crímenes de los que se declaró culpable?

A. Asesinato, lavado de dinero, jefe de un grupo de traficantes de droga y armas.

P. ¿También se declaró culpable de una conspiración de tráfico de drogas?

R. Sí.

P: Usted mencionó que se declaró culpable de asesinatos. En relación con su declaración de culpabilidad, cuántos asesinatos admite haber causado?

R. 78 asesinatos.

P. En relación con su declaración de culpabilidad, ¿admite también haber causado intentos de asesinato?

R. Sí.

P. ¿Cuántos?

R. 15.

P. ¿Cuándo aproximadamente se involucró en el tráfico de droga?

A. 2003 a 2013.

P. ¿Está familiarizado con una organización de narcotraficantes conocida como los Cachiros?

R. Sí.

P. ¿Qué rol, si alguno, jugó en los Cachiros?

R. Líder, líder del grupo.

P. ¿Tiene un hermano llamado Javier?

R. Sí.

P. ¿Qué rol jugó él, si alguno, en los Cachiros?

R. También cabeza.

P. Voy a hacerle algunas preguntas sobre el período Entre 2009 y 2013. ¿De acuerdo?

R. Sí, señor.

P. Durante ese período ¿qué tipos de actividades de tráfico de drogas participaron los Cachiros?

R. Drogas.

P. ¿Qué tipo de actividades de drogas?

R. Éramos un grupo de narcotraficantes en el área de Atlántico, Colón. Comenzamos por transportar en pequeña escala usando carros para el transporte. Y entonces mi hermano y yo comenzamos a aliarnos con colombianos, mexicanos, hondureños y guatemaltecos.

P. ¿Recibieron los Cachiros aviones transportando cocaína en Honduras?

R. Sí.

P. ¿Y embarcaciones rápidos?

R. Sí.

P. ¿Los Cachiros eran responsables del transporte de cocaína

Dentro de Honduras

R. Sí.

P. Entre 2009 y 2013, ¿cuál es su mejor estimación de la cantidad de cocaína que usted y los Cachiros ayudaron a distribuir?

R. Muchas toneladas de cocaína.

P. ¿Más de 20 toneladas?

R. Sí, señor. Más.

P. ¿Cuál es su entendimiento de dónde estaba siendo enviada la cocaína?

A. De Colombia se enviba a Honduras, de Honduras a Guatemala, desde Guatemala a México, y desde México hasta Estados Unidos.

P. ¿Usted y otros miembros de los Cachiros usaron armas durante estas actividades?

R. Sí.

P. ¿Qué tipo de armas?

R. AK47s, rifles AR15, RPG7s y lanzagranadas.

P. ¿Ustedes y los Cachiros dependían de las autoridades hondureñas para hacer efectuar estas actividades?

R. Sí.

P. ¿Para qué tipo de cosas?

A. Para la protección de las drogas y para los asesinatos que fueron pagados.

P. ¿Usted y los Cachiros dependieron del personal del ejército hondureño?

R. Sí.

P. ¿Para qué tipo de cosas?

A. Para información de la policía, información de radar y para seguridad.

P. ¿Los políticos hondureños ayudaron a los Cachiros?

R. Sí.

P. ¿En términos generales?

EL TRIBUNAL: Lo siento. No escuché esa pregunta.

SEÑOR. BOVE: ¿Los políticos hondureños ayudaron a los Cachiros?

EL TRIBUNAL: Gracias.

P. En general, ¿cómo obtuvieron ayuda los Cachiros de los políticos hondureños?

A. Al pagarles.

P: Usted mencionó que es del Departamento de Colon, ¿verdad?

R. Sí, señor.

P. ¿Los Cachiros recibieron asistencia de políticos en Colón?

R. Sí.

P. ¿Quiénes son algunos de ellos?

R. Óscar Najera, era congresista; Juan Gómez; Adán Funes e Hidence Oquelí.

P. ¿Son todos esos hombres a quienes los Cachiros pagaron sobornos?

R. Sí.

P. ¿Conoce usted a un hombre llamado Porfirio Lobo Sosa que utiliza el apodo de Pepe?

R. Sí.

SEÑOR. RETURETA: Su Señoría, objeción previa a esta línea.

EL TRIBUNAL: ¿Cuál es la objeción?

SEÑOR. RETURETA: Fuera del campo de Lobo Lobo y la conspiración que tenía antes.

SEÑOR. BOVE: Su Señoría, es una pregunta de méritos. Nosotros estamos presentando evidencia hoy.

EL TRIBUNAL: ¿Estamos hablando del acusado?

SEÑOR. BOVE: Estamos hablando del padre del acusado en los antecedentes de la conspiración.

EL TRIBUNAL : Gracias.

P. ¿Está familiarizado con Pepe Lobo?

R. Sí.

P. ¿Sabe si alguna vez ocupó cargos políticos en Honduras?

R. Sí.

P. ¿Qué posición ocupó más recientemente?

R. Presidente del país.

P. ¿Fue entre aproximadamente 2010 y aproximadamente 2013?

R. Sí.

P. ¿Usted y los Cachiros recibieron ayuda de Pepe Lobo y el acusado durante ese período de tiempo?

R. Sí.

P. ¿Qué hiciste para obtener esa ayuda?

R. Les pagamos.

P. ¿Más de una vez?

R. Sí.

P. Cuando aproximadamente fue el primer soborno que se pagó a Pepe Lobo?

A. En 2009.

P. ¿Fue que mientras se preparaba para postularse a la presidencia de Honduras?

R. Sí.

P. ¿Aproximadamente cuánto dinero se pagó?

A. Aproximadamente entre 250 y 300,000 dólares.

P. ¿Fue esa cantidad para el primer soborno?

R. Sí.

P. ¿Cuál es su entendimiento de dónde vino ese dinero?

R. Del tráfico de drogas de mi hermano Javier Rivera.

P. ¿Estabas presente cuando se pagó el soborno?

R. No.

P. ¿Cómo te enteraste del pago?

SEÑOR. RETURETA: Señoría, si me permite objetar. Objeción continúa. Siguen siendo rumores lo que está a punto de proporcionarnos.

EL TRIBUNAL: Los rumores se permiten durante la audiencia de sentencia. Puedes proceder.

P. Usted dijo que la primera manera en que se enteró sobre el soborno fue que Javier te contó?

R. Sí.

P. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Javier te dijo acerca del primer soborno?

R. Me dijo que el dinero fue enviado a Pepe Lobo por medio de mi padre, Isidro Rivera; su hermano, Moncho Lobo, y Juan Gómez.

P. Cuando dices su hermano Moncho Lobo, ¿de quién es hermano él?

A. Pepe Lobo.

P. ¿Has oído hablar de un funcionario hondureño llamado Oscar Alvarez?

R. Sí.

P. ¿Sabía usted de ese nombre antes de que Pepe Lobo fuera Presidente de Honduras?

EL TRIBUNAL: Lo siento. No tengo Live Note. ¿Me repetiría el nombre de nuevo?

SEÑOR. BOVE: Lo siento, señoría. Oscar Álvarez.

EL TRIBUNAL: Gracias.

R. Sí.

P. Enfocándonos en 2009, Oscar Alvarez condujo investigaciones sobre los Cachiros?

R. Sí.

P. ¿Alguna vez ha oído hablar de un funcionario hondureño llamado Julián Arístides González?

R. Sí.

P. ¿Tenía el grado de general en ese momento?

R. Sí.

P. ¿Sabía usted de ese nombre antes de que Pepe Lobo fuera Presidente de Honduras?

R. Sí.

P. Una vez más, centrado en 2009, ¿habló usted del General Arístides con otros narcotraficantes en Honduras?

R. Sí.

P. ¿Quiénes eran algunos de los otros traficantes de drogas con los que habló del general Arístides?

A. Fredy Najera, Neftalí Duarte Mejía, Eliel Sierra, Moncho Matta, Luis Valle, Arnulfo Valle, Wilter Blanco, Ton Montes, Tito Montes, y Juan Carlos Montes.

P: Usted mencionó a alguien llamado Fredy Najera. ¿Tiene algún cargo político en Honduras?

R. Sí.

P. ¿Qué cargo tenía?

A. Congresista.

P. Después de las conversaciones con los hombres que acaba de mencionar ¿Qué se decidió?

R. Se tomó la decisión de matarlo.

P. ¿Usted y otros traficantes pagaron para que el General Arístides fuese asesinado?

R. Sí, señor.

P. Por lo que sabe, ¿cuánto se pagó?

R. Aproximadamente entre 200 y 300,000 dólares.

P. ¿Quiénes fueron algunas de las personas que llevaron a cabo el asesinato?

A. Un grupo de policías.

P. ¿Miembros de la Policía Nacional de Honduras?

R. Sí, señor.

P. En el tiempo en que usted estaba ayudando a planear el asesinato del general Arístides,¿ los Cachiros pagaron otro soborno a Pepe Lobo?

R. Sí.

P. ¿Cómo se enteró por primera vez del plan para pagar ese segundo soborno?

A. Por mi hermano, Javier Rivera.

P. ¿Le pidió Javier que viajara a algún lugar?

R. Sí. Me pidió que fuera a la capital, a Tegucigalpa.

P. ¿Fue a Tegucigalpa?

R. Sí.

P. ¿Esto fue aproximadamente en 2009 o 2010?

SEÑOR. RETURETA: Su Señoría, voy a objetar. Solo se permite sentar las bases. Pero estamos proporcionando fechas específicas para el testigo. No creo que eso es apropiado.

EL TRIBUNAL: A lugar.

P. ¿Viajó a Tegucigalpa antes de que Pepe Lobo se convirtiera en Presidente de Honduras?

R. Sí.

P. ¿Qué pasó cuando llegó a Tegucigalpa?

A. Llamé a mi hermano tan pronto como llegué a Tegucigalpa diciéndole donde estaba. Le pregunté dónde estaba él. Me dijo que se había registrado en un hotel cerca del edificio del Congreso. Me dijo que me fuera para ese hotel. Llamé a mi hermano tan pronto como llegué al hotel. Me dijo que me registrase. Y luego me dijo que subir a la habitación donde estaban él y Juan Gómez.

P. ¿Se reunió con su hermano Javier y Juan Gómez en el hotel?

R. Sí, señor.

P. Sobre la base de esa reunión, ¿hubo un plan para una segunda reunión?

R. Sí.

P. ¿Cuál era el plan para la próxima reunión?

A. Juan Gómez aconsejaba a mi hermano, Javier Rivera, y a mí sobre lo que debíamos decir a Pepe Lobo en cuanto a lo que queríamos de él en la reunión.

P. ¿Salió del hotel en algún momento?

R. Sí.

P. ¿Dónde fuiste?

R. Fuimos a la casa de Pepe Lobo.

P. ¿Estaba esa casa en Tegucigalpa?

R. Sí.

P. ¿Quién fue con usted a la casa de Pepe Lobo?

A. Juan Gómez y mi hermano, Javier Rivera.

P. ¿Se reunieron con Pepe Lobo ese día?

R. Sí.

P: Durante esa reunión Pepe Lobo mencionó el anterior soborno sobre el que declaró antes?

R. Sí.

P. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que dijo?

R. Mi hermano comenzó a hablar con él. Todos nos saludamos cuando llegamos allí. Lo primero que mi hermano le preguntó a Pepe Lobo fue si hubiera recibido el dinero que mi papá, Moncho Lobo, y Juan Gómez le habían dado.

P. ¿Cómo respondió Pepe Lobo a esa pregunta?

R. Él dijo, oh, gracias, gracias por su apoyo. Si recibí el dinero.

P. ¿Cuáles fueron algunos de los otros temas que se discutieron durante el encuentro con ustedes, Javier, Juan Gómez, y Pepe Lobo?

A. Mi hermano comenzó a hablar con el Sr. Lobo acerca de obtener ayuda con respecto a Oscar Álvarez. Le estaba pidiendo ayuda porque ese hombre estaba hablando de él, había hablado de él varias veces en la televisión. También le habló sobre la protección para mí, mi hermano, y el resto de la organización. Él también habló del tema de la extradición y algunas empresas que mi hermano quería establecer conmigo para obtener contratos del gobierno.

P. ¿Usted mencionó que se discutió la extradición?

R. Sí.

P. ¿Cuáles fueron algunas de sus preocupaciones acerca de la extradición en el momento de esta reunión?

R. Nuestro temor era ser extraditados a los Estados Unidos.

P. ¿Vio usted algún pago hecho durante la reunión que está describiendo ahora mismo?

R. Sí.

P. Por favor, describa lo que vio.

R. En el momento en que todos estábamos diciendo adiós al final de la reunión, Juan Gómez habló con Pepe Lobo y dijo, Sr. Presidente, esto es de nosotros para usted.

P. ¿Y Juan Gómez le entregó algo a Pepe Lobo en su presencia ese día?

R. Sí.

P. ¿Qué le dio?

R. Le dio un paquete de lempiras, dinero

P. Cuando dice paquete, ¿qué quiere decir?

R. Un paquete como este entre 8 a 12 pulgadas, aproximadamente.

P. ¿Había envoltura alrededor de los lempiras?

R. Sí. En lempiras, era así.

Sr. BOVE: Su Señoría, si el registro pudiera reflejar que ha mantenido sus manos separadas alrededor de 10 a 12 pulgadas.

EL TRIBUNAL: Muy bien. ¿Va a preguntarle cuánto dinero era en dólares?

P. ¿Tuvo la oportunidad de ver los tipos de billetes que estaban en el paquete?

R. Sí. En 500s - 500 lempiras.

P. ¿Puede estimar para la Corte cuántos Lempira usted cree que estaban en el paquete que era de 10 a 12 pulgadas de alto?

R. No tengo una estimación, señor. Solo vi la pila que era así de lempiras.

P. ¿Dónde fue después de la reunión con Pepe Lobo?

R: Mi hermano, Juan Gómez y yo regresamos al hotel.

P. ¿Recibió usted y su hermano Javier alguna entrega en el hotel?

R. Sí. Recibimos un maletín, un maletín de dinero.

P. Aproximadamente ¿cuánto dinero había en el maletín?

A. Mi hermano me dijo que había aproximadamente entre 200,000, 250,000 dólares.

P. ¿Comprendía usted que el dinero en esa maleta eran dólares o lempiras?

A. Dólares.

P. ¿Cuál fue su entendimiento de dónde vinieron esos dólares?

R. De un narcotraficante que había prestado el dinero a mi hermano.

P. ¿Qué pasó con ese maletín?

R. Mi hermano se lo dio al señor Juan Gómez y Juan Gómez le dio a los miembros de la seguridad del Sr. Lobo.

P. Después del pago que usted acaba de describir con el maletín ¿Se encontró con el acusado en algún momento?

R. Sí.

P. ¿Fue eso en la época de las elecciones?

R. Sí.

SEÑOR. RETURETA: Señoría, voy a continuar objetando. Objeto toda esta línea en términos de relevancia en mi objeción anterior. Voy a seguir objetando sobre todo porque seguimos identificando instancias específicas de tiempo. La pregunta debe ser: ¿cuándo te reuniste con él? Nos estamos identificando en torno a las elecciones, que es un período fácilmente identificable.

EL TRIBUNAL: Permitiré la pregunta, pero en la medida en que usted pueda hacer que el testigo sea más preciso o que dé su propio su recuerdo aproximado del marco de tiempo, yo preferiría eso.

SEÑOR. BOVE: Sí, Su Señoría. Gracias.

P. ¿Quién le presentó al acusado?

A. Jorge Lobo, su primo.

P. ¿Habló primero con Jorge Lobo sobre el acusado?

R. Sí

P. ¿De quién es primo?

EL TRIBUNAL: ¿De quién es primo?

EL TESTIGO: Del acusado.

P. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que Jorge Lobo te dijo sobre el acusado?

R. Que su primo, desde que su padre había ganado las elecciones, buscaba gente para adjudicar contratos, contratos de carreteras, varios contratos gubernamentales.

P. ¿Estabas interesado en los contratos del gobierno en ese momento?

R. Sí.

P. ¿Por qué?

A. Para lavado de dinero.

P. ¿Se reunió con el acusado en algún momento después de esa conversación con Jorge Lobo?

R. Sí.

