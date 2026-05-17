Yulitza Tolosa desapareció tras someterse a una "lipo"; familiares sospechan de la clínica

Yulitza Consuelo Tolosa, de 52 años, buscaba mejorar su apariencia física y decidió realizarse un procedimiento estético en la clínica Beauty Láser, sin imaginar que aquella decisión terminaría desencadenando su desaparición. Horas después del caso, las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba de manera clandestina.
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