  1. Inicio
  2. · Mundo

Xiomara Castro se pronuncia tras la captura de Maduro y su esposa: “Condenamos esta barbarie”

Castro expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y con el mandatario Nicolás Maduro, y advirtió sobre lo que considera un intento de retorno del “colonialismo imperial”.

Xiomara Castro se pronuncia tras la captura de Maduro y su esposa: “Condenamos esta barbarie”

Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

Tegucigalpa

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este sábado lo que calificó como una “agresión militar” de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela, y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), la mandataria hondureña afirmó que estos hechos constituyen una grave afrenta a la soberanía y a la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe. Asimismo, sostuvo que se trata de un “desconocimiento absoluto” del derecho internacional y una “derrota moral” de la Carta de las Naciones Unidas.

Trump: Vamos a gobernar Venezuela hasta que podamos tener una transición segura

“Condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el presidente Nicolás Maduro y su esposa”; también advirtió sobre lo que considera un intento de retorno del “colonialismo imperial” en la región. En ese sentido, recordó que Honduras ha sido víctima de injerencia extranjera.

En su pronunciamiento, la presidenta hondureña señaló directamente al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de haber amenazado al pueblo hondureño durante el proceso electoral y de respaldar un presunto fraude electoral, lo que —afirmó— puso en riesgo la ya frágil democracia del país centroamericano.

Hoy, el presidente Donald Trump dijo que su país llevó a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela, en una operación que —según sus declaraciones— resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron sacados del país por vía aérea.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias