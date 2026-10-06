Visa americana: estos son los requisitos para solicitarla por primera vez

Cortés, Honduras. Ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o tratamiento médico requiere, en determinados casos, una visa de no inmigrante de categoría B1/B2. Este trámite, administrado por el Departamento de Estado conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), exige a los solicitantes demostrar que cumplen con los requisitos establecidos y proporcionar la documentación que respalde su situación económica y sus vínculos con su país de residencia.

Requisitos obligatorios y expedientes de respaldo

Para completar la solicitud inicial, el aspirante debe reunir dos tipos de documentación antes de acudir a la Embajada o los consulados de Estados Unidos correspondientes al país de residencia habitual o de nacionalidad del solicitante: los documentos administrativos obligatorios y las pruebas de arraigo.

Documentos administrativos obligatorios

Pasaporte libre y vigente: debe contar con al menos seis meses de vigencia a partir de la fecha prevista del viaje y tener, como mínimo, dos páginas en blanco. También se recomienda llevar los pasaportes anteriores para acreditar el historial migratorio. Confirmación del Formulario DS-160: hoja impresa con el código de barras legible que certifique la finalización de la declaración jurada en línea.

Fotografía bajo formato oficial: una fotografía impresa y reciente, tomada en los últimos seis meses, de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas), a color y con fondo blanco. El rostro debe estar descubierto, sin anteojos ni accesorios que lo cubran. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Comprobante de pago consular: recibo del pago de la tarifa de procesamiento de la solicitud, equivalente a 185 dólares estadounidenses, realizado en la moneda local designada. Hoja de confirmación de cita: documento impreso generado tras programar la fecha de la entrevista en el sistema de citas consulares.

Pruebas e historial socioeconómico

Bajo la legislación migratoria de Estados Unidos, todo solicitante es considerado legalmente como un posible inmigrante hasta que demuestre lo contrario durante la entrevista. Para ello, es clave presentar evidencia de lazos con el país de origen, como:

- Estabilidad laboral y económica: en la guía oficial sobre Visas de Visitante (B1/B2), el Departamento de Estado de Estados Unidos indica que el funcionario consular puede solicitar documentación que demuestre la capacidad del solicitante para financiar el viaje y su situación laboral actual, como cartas de trabajo, estados de cuenta bancarios o escrituras de propiedad. - Educación y familia: las embajadas y los consulados de Estados Unidos señalan que presentar certificados de matrimonio, actas de nacimiento de hijos o constancias de matrícula escolar o universitaria puede ayudar a respaldar los vínculos del solicitante con su país de origen, cuando sean pertinentes para demostrar el cumplimiento de los requisitos migratorios. - Casos negocios o médicos: cartas de invitación formal de empresas estadounidenses o itinerarios médicos respaldados por centros de salud acreditados.

Pasos para gestionar el trámite

El proceso de solicitud se realiza a través de los canales digitales oficiales del Gobierno de Estados Unidos y sigue esta secuencia: - Llenado del Formulario DS-160: completar todos los campos personales, familiares y laborales en la plataforma Ceac del Departamento de Estado de Estados Unidos. La información proporcionada debe ser verídica y consistente, ya que cualquier discrepancia con lo declarado durante la entrevista puede afectar la elegibilidad del solicitante. - Creación de cuenta en el sistema de visado: registrar un perfil de usuario en el portal oficial de citas para visas correspondiente a la embajada o el consulado de Estados Unidos en el país de residencia del solicitante. - Abono de la tarifa consular: generar el talón de pago y realizar el pago de los 185 dólares requeridos mediante tarjeta de crédito o débito en línea, o a través de un depósito en las instituciones bancarias autorizadas por la Embajada de Estados Unidos. - Agendamiento de citas: tras la acreditación del pago, seleccionar en el sistema las fechas correspondientes para la toma de datos biométricos, como la fotografía y las huellas dactilares. - Entrevista presencial y resolución: acudir puntualmente a la sede diplomática con el expediente impreso. Si el oficial aprueba el visado, retendrá el pasaporte para estampar la visa y coordinar su entrega a través del servicio de mensajería seleccionado.

Recomendaciones clave para la entrevista y la cita