Un violento asalto armado conmocionó la mañana de este viernes 27 de noviembre en la Costa Verde, Perú, luego de que un grupo de delincuentes interceptara una camioneta en la que se transportaba una pareja y abriera fuego contra el vehículo para despojar a sus ocupantes de varias pertenencias.
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