Menor realiza disparos intimidatorios en una escuela y luego se autolesiona

Bogotá. Un menor de edad entró en un colegio de Medellín (noroeste de Colombia) con "un arma de menor letalidad", hizo varios disparos intimidatorios y "posteriormente se autolesionó", explicó en X el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

"Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó", escribió.

Por el momento no se ha reportado ningún otro herido en el incidente. Tampoco se ha informado sobre las posibles motivaciones u objetivos del joven.

Según medios locales, el menor accedió a la institución educativa Gabriel García Márquez, en el barrio Villa Lilliam, ubicado en la comuna 8 Villa Hermosa, sobre las 9.00 hora local (14.00 GMT), saltando un muro trasero.

Por el momento no se ha aclarado qué tipo de arma portaba el menor de edad, aunque el comandante de la estación de policía de Villa Hermosa, John Gómez, habló de un "arma de compresión".

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El policía explicó que dos jóvenes fueron detenidos después de estos hechos saliendo del colegio y tras ser identificados a través de las cámaras de seguridad del centro educativo.