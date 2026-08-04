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Victoria confesó cómo mató a su novio Julián Álvarez: "Él me rompió el celular y lo ataqué"

Victoria Luz Cantero, de 25 años, reconoció ante un policía que atacó a su novio Matías Álvarez, de 29, tras una discusión en la noche

Victoria confesó cómo mató a su novio Julián Álvarez: Él me rompió el celular y lo ataqué

Victoria Luz Cantero, de 25 años, fue detenida e imputada por la muerte de su novio Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años, tras un ataque con arma blanca ocurrido el domingo en una vivienda ubicada en Resistencia, provincia de Chaco, Argentina. La joven habría reconocido ante un policía que atacó a su pareja luego de una discusión.

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Redacción La Prensa
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