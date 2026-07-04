“¿Dónde está el Gobierno?”: caos en Venezuela tras aumento de muertes por terremotos

Caracas, Venezuela

Las autoridades de Venezuela elevaron este sábado a 2.954 el número de fallecidos y a 16.592 los heridos como consecuencia del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, según el balance oficial presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El informe también detalla que 6.462 personas han sido rescatadas desde el inicio de la emergencia, mientras que 16.309 ciudadanos perdieron sus viviendas, por lo que se habilitaron 80 campamentos transitorios para atender a los afectados.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta la fecha se contabilizan 856 edificios afectados, de los cuales 190 han colapsado completamente a causa de los movimientos telúricos.

Las autoridades indicaron además que se han registrado 3.281 rescatistas internacionales y 26.984 voluntarios incorporados a las labores de atención y rescate en las zonas más golpeadas.

El balance oficial agrega que 86.794 familias han recibido atención, junto con la distribución de 9.486 toneladas de alimentos y 472.914 litros de agua para las comunidades damnificadas.

En paralelo, se mantiene el despliegue de 29.567 efectivos en distintas regiones afectadas, según informó el alto funcionario a través de canales oficiales.

Mientras tanto, en las zonas más golpeadas por el sismo persiste la tensión entre los desalojados que aún no han sido reubicados, muchos de los cuales continúan durmiendo en las calles varios días después del desastre.

En el sector de Caraballeda, uno de los epicentros del fenómeno, vecinos bloquearon este sábado una de las principales vías de acceso para exigir el cumplimiento de los traslados prometidos por las autoridades.

“Ya tenemos más de diez días por niños, personas adultas, ahí en la calle”, relató José Guillén, uno de los afectados que permanece en las inmediaciones de un edificio severamente dañado.

Los residentes explican que, aunque algunas estructuras continúan en pie, el interior de varios inmuebles quedó completamente destruido, lo que impide el regreso seguro de las familias a sus viviendas.

Juan Jiménez vivía en la cuarta planta y pudo recuperar "algunas cositas" después del terremoto, pero como la mayoría de sus vecinos ya no se atreve a volver a subir. "¿Dónde está el Gobierno? Lo que queremos nosotros es que por lo menos vengan y digan: suban a los autobuses", pedía este padre de familia.

Ante las protestas, fuerzas de seguridad acudieron al lugar y comenzaron el traslado de algunas familias hacia refugios temporales habilitados, mientras continúan las labores de atención en la zona cero.

Según el último balance consolidado, el desastre ha dejado también miles de personas sin vivienda y mantiene activos los operativos de rescate y asistencia en diferentes puntos del país.