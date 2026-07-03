  1. Inicio
  2. · Mundo

Grabó el momento de su secuestro: hallan sin vida a la periodista Roxana Ramírez en un rancho

Se confirmó la muerte de la reconocida periodista Roxana Ramírez, quien había sido secuestrada hace un mes. Su caso se volvió viral porque grabó el momento en el que llegaron sus secuestradores

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 11:29 -
  • Agencia EFE
Grabó el momento de su secuestro: hallan sin vida a la periodista Roxana Ramírez en un rancho

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes que la periodista mexicana, Roxana Ramírez, secuestrada el pasado 2 de junio, fue asesinada y sus restos abandonados en un rancho del sur de Veracruz (este), estado donde ejercía el oficio.

 Foto: redes sociales
Veracruz, México

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias