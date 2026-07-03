Grabó el momento de su secuestro: hallan sin vida a la periodista Roxana Ramírez en un rancho

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó este viernes que la periodista mexicana, Roxana Ramírez, secuestrada el pasado 2 de junio, fue asesinada y sus restos abandonados en un rancho del sur de Veracruz (este), estado donde ejercía el oficio.
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