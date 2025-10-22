Zelenski apoya negociación y pide garantías de seguridad hacia la paz

Kiev, Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, apuntó este miércoles a una negociación sobre la línea de contacto con Rusia y a la provisión de garantías de seguridad sólidas para Kiev como las claves de un camino hacia la paz, después de que algunos medios informaran de una nueva propuesta europea para un alto el fuego de 12 puntos. "Estamos dispuestos a seguir la vía diplomática, apoyamos el alto el fuego. Estamos dispuestos a la diplomacia, pero no a abandonar ciertas zonas y a entregarlas a nuestro agresor", dijo en una rueda de prensa con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en Linköping (Suecia) al ser preguntado sobre el tema.

"No es una cuestión de kilómetros cuadrados, se trata de los hogares de nuestra gente", subrayó. Zelenski apuntó al encuentro de la denominada Coalición de Voluntarios que está previsto que se produzca este viernes en Londres y dio a entender que allí se debatiría la supuesta propuesta de 12 puntos. "Tenemos que finalizar las garantías de seguridad para Ucrania", enfatizó y aseguró que el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene la "voluntad personal" de destruir y de subyugar a Ucrania. Por ello, es preciso garantizar que la agresión no se repita otra vez, recalcó, haciendo alusión a otra de las claves del plan.