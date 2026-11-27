Las tormentas y nevadas en ambas costas de Estados Unidos, con heladas desde el sur hasta el norte del país, persistían este viernes en el país tras el Día de Acción de Gracias, con más de 2,000 vuelos afectados y cerca de 450,000 usuarios que permanecían sin electricidad.
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