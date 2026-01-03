Tomás Zambrano sobre captura de Maduro: “Gracias a Trump por liberar a los venezolanos”

Tegucigalpa, Honduras

“Inicia el fin del Socialismo del Siglo XXI con la captura del narcodictador y terrorista de Venezuela, Nicolás Maduro, aliados de Libre en Honduras. Gracias al presidente @realDonaldTrump por liberar de esas cadenas de esclavitud que los venezolanos vivieron por más de 25 años, ejemplo para los dictadores de Latinoamérica que no podrán seguir oprimiendo a sus pueblos”, escribió Zambrano.

Entre las reacciones destacó la del jefe de bancada del Partido Nacional y diputado reelecto, Tomás Zambrano , quien se pronunció a través de la red social X.

Diversos políticos de Honduras reaccionaron públicamente a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, un hecho que ha generado repercusiones en la región y en el debate político nacional.

Inicia el Fin del Socialismo Siglo XXI con la Captura del Narco Dictador y Terrorista de Venezuela NICOLÁS MADURO aliados de Libre en Honduras. Gracias al Presidente @realDonaldTrump por liberar de esas cadenas de esclavitud que los venezolanos vivieron por más de 25 años,... pic.twitter.com/Hp3Xlhg1dN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que se encuentra "en muy mal estado".

"Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país", anunció Trump durante una rueda de prensa en su residencia en Mar-a-Lago para explicar detalles del operativo de hoy en Caracas.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El mandatario consideró que el negocio petrolero en Venezuela ha sido un "fracaso total" durante mucho tiempo: "Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber estado extrayendo", añadió.

Además, acusó al país suramericano de confiscar y vender unilateralmente crudo estadounidense, algo que a su parecer, costó miles de millones de dólares, y recordó que el embargo a todo el petróleo de Venezuela sigue en vigor.

"Hicieron esto hace algún tiempo, pero nunca tuvimos un presidente que hiciera algo al respecto. Se llevaron toda nuestra propiedad", aseguró el presidente, que ha acusado varias veces al chavismo de "robar" activos petrolíferos estadounidenses con sus estatalizaciones.