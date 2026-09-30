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TikTok publicó un mensaje revelador antes de morir: “No todos conocen mi lado cul...”

Horas antes de ser encontrada sin vida junto a uno de sus hijos, Cinthya Tamez publicó un mensaje en TikTok que ahora es analizado tras la tragedia familiar

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 17:34 -
  • Bladimir Ocon
TikTok publicó un mensaje revelador antes de morir: “No todos conocen mi lado cul...”

““No todos conocen mi lado cul... “Yo soy capas de quemar mi casa por ver la del vecino arder, y aun sabiendo que también me va a llevar la ver...”, fue parte del mensaje que Cinthya Tamez publicó en TikTok horas antes de ser encontrada sin vida junto con uno de sus hijos en un Jeep Rubicón, en Montemorelos, Nuevo León, México.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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