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Indignación por el caso de Patricia, madre hondureña arrestada por ICE en Texas

Patricia Escobar fue detenida por agentes de ICE tras dejar a su hija en la escuela en Austin, Texas. Su caso se volvió viral y causó indignación y repudio entre la población

Indignación por el caso de Patricia, madre hondureña arrestada por ICE en Texas

El caso de Patricia Escobar, una madre de origen hondureño detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, ha generado indignación y preocupación entre sus familiares y miembros de la comunidad, luego de que se conociera que sus dos hijas, de cuatro y siete años, quedaron bajo el cuidado de su padre tras el arresto.

 Fotos: redes sociales
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Redacción La Prensa
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