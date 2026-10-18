Indignación por el caso de Patricia, madre hondureña arrestada por ICE en Texas

El caso de Patricia Escobar, una madre de origen hondureño detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, Texas, ha generado indignación y preocupación entre sus familiares y miembros de la comunidad, luego de que se conociera que sus dos hijas, de cuatro y siete años, quedaron bajo el cuidado de su padre tras el arresto.
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