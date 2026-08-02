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Terror en Indonesia: Pasajeros se lanzan al mar tras incendio en ferry; 5 muertos y varios desaparecidos

Algunos de estos supervivientes llegaron nadando hasta los seis barcos que se acercaron a la zona del siniestro. Todavía no están claras las causas del incendio

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 11:37 -
  • Agencia EFE
Terror en Indonesia: Pasajeros se lanzan al mar tras incendio en ferry; 5 muertos y varios desaparecidos

Cinco personas murieron y otras 41 aún están siendo buscadas este domingo en Indonesia después de que se registrara un incendio en un ferry con más de 200 pasajeros en medio del mar en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, informaron autoridades del archipiélago. EFE/EPA/BASARNAS HANDOUT

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