Terror en Indonesia: Pasajeros se lanzan al mar tras incendio en ferry; 5 muertos y varios desaparecidos

Cinco personas murieron y otras 41 aún están siendo buscadas este domingo en Indonesia después de que se registrara un incendio en un ferry con más de 200 pasajeros en medio del mar en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, informaron autoridades del archipiélago. EFE/EPA/BASARNAS HANDOUT
Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.