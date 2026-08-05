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“Te dije que no quería eso”: Video de Valeria Márquez antes de ser asesinada por el "R1"

Un video y un audio atribuidos a Valeria Márquez resurgen tras avances del caso. La joven habría hablado de conflictos con su expareja antes de su feminicidio en México

“Te dije que no quería eso”: Video de Valeria Márquez antes de ser asesinada por el R1

Un video y un audio atribuidos a la influencer mexicana Valeria Márquez resurgieron en redes sociales luego de que autoridades informaran nuevos avances en la investigación por su feminicidio ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, donde la joven fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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