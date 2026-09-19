Sicarios ejecutan a tiktoker y le dejan un mensaje frente a su casa: "TCP"

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Después del asesinato, los equipos policiales realizaron diligencias en Mãe do Rio para intentar localizar a los responsables. También fueron solicitados los respectivos peritajes y se tomaron declaraciones de personas que pudieran aportar información sobre lo ocurrido.

La investigación busca establecer quiénes fueron los hombres que ingresaron a la vivienda, identificar el vehículo utilizado para escapar y determinar por qué Evelyn fue sacada de su casa y asesinada frente al inmueble.

Hasta los reportes disponibles sobre el caso no se había confirmado la captura de sospechosos por el homicidio. La Policía Civil de Pará mantiene abiertas las investigaciones y continúa recopilando pruebas para esclarecer tanto la autoría como la motivación del crimen.

El asesinato de Evelyn ocurrió apenas una semana después de que recuperara su libertad provisional, en un caso que ya había generado una investigación policial por la muerte del sargento Alves. Ahora, las autoridades deberán determinar si ambos hechos están relacionados o si se trata de acontecimientos independientes.

Por el momento, la muerte de la influencer permanece bajo investigación y las referencias a una organización criminal, una posible represalia o un vínculo con el asesinato del sargento forman parte de las hipótesis que deberán ser comprobadas mediante las diligencias de la Policía Civil de Pará.