“Se iba a casar”: madre de María Eduarda rompe el silencio tras tragedia en salto de “jumping

La madre de María Eduarda rompió el silencio tras la tragedia y reveló que su hija tenía planes de casarse antes del fatal salto en “jumping”. Su testimonio conmueve
La madre de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió durante una actividad de salto bungee en Brasil, rompió el silencio con una emotiva carta en la que recordó la vida de su hija y exigió justicia por su muerte.
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