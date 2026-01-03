Salvador Nasralla: “Celebramos la libertad del pueblo de Venezuela”

Tegucigalpa

Salvador Nasralla se pronunció este sábado sobre la situación política de Venezuela, afirmando que el pueblo venezolano habría recuperado su libertad tras años de lo que calificó como una dictadura de izquierda encabezada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Nasralla señaló que más de siete millones de venezolanos se vieron forzados a emigrar debido a la falta de oportunidades laborales y a un sistema político que, según expresó, concentró el poder en una élite burocrática bajo la promesa de igualdad.

Nasralla sostuvo que toda forma de autoritarismo representa una traición a la voluntad popular y subrayó que una democracia auténtica requiere procesos electorales auditables, transparentes y con resultados que reflejen fielmente el voto ciudadano. También cuestionó la situación electoral en Honduras, afirmando que los votos “no cuentan” y calificando los acontecimientos del 30 de noviembre como “el fin de la libertad” en el país.

Nasralla también comparó la migración venezolana con la hondureña, indicando que, mientras los venezolanos —según su apreciación— podrían regresar ahora a su país, más de 2.5 millones de hondureños continúan fuera del territorio nacional por falta de empleo y oportunidades, especialmente en Estados Unidos y España.

Finalmente, Nasralla advirtió que una dictadura de derecha se quiere instalar ilegalmente en Honduras, “que fue entre 2010 y 2022 que se produjo la mayor emigración de hondureños. Con un gobierno ilegítimo va a continuar el sufrimiento de miles de nuevas familias hondureñas. “Democracia siempre, dictadura nunca”, concluyó el expresidenciable.