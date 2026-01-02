  1. Inicio
Revelan qué originó el incendio en bar de estación de esquí en Suiza

El incendio ocurrió en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo. Hay 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 10:47 -
  • Agencia EFE
Una de las principales hipótesis sobre el incendio que arrasó un bar durante la celebración de Nochevieja en la estación de esquí de Crans Montana apunta a que el fuego se habría originado a partir de un elemento utilizado durante la celebración, según informó este martes la fiscal Beatrice Pilloud.

Foto: EFE

