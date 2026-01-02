Revelan qué originó el incendio en bar de estación de esquí en Suiza

Una de las principales hipótesis sobre el incendio que arrasó un bar durante la celebración de Nochevieja en la estación de esquí de Crans Montana apunta a que el fuego se habría originado a partir de un elemento utilizado durante la celebración, según informó este martes la fiscal Beatrice Pilloud.
