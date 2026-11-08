Revelan escalofriantes detalles sobre el acusado del asesinato de Katie Suárez

El asesinato de Katie Suárez, una joven bancaria de 28 años, ha causado conmoción e indignación en Nueva York, luego de que se conociera que el principal sospechoso del crimen, identificado como Sayed Mohassib, de 27 años, regresó a trabajar como maestro en una escuela primaria apenas un día después del brutal ataque.
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