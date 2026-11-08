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Revelan escalofriantes detalles sobre el acusado del asesinato de Katie Suárez

El principal sospechoso, un maestro de primaria, habría regresado a trabajar un día después del ataque y tenía antecedentes de amenazas contra su propia familia

Revelan escalofriantes detalles sobre el acusado del asesinato de Katie Suárez

El asesinato de Katie Suárez, una joven bancaria de 28 años, ha causado conmoción e indignación en Nueva York, luego de que se conociera que el principal sospechoso del crimen, identificado como Sayed Mohassib, de 27 años, regresó a trabajar como maestro en una escuela primaria apenas un día después del brutal ataque.
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Redacción La Prensa
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