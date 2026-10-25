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¿Qué se sabe del regreso de María Corina Machado a Venezuela?

La opositora ha buscado el cambio político en su país desde sus inicios en 2002, cuando fundó la organización Súmate. Su regreso ha reabierto el tablero político venezolano

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 13:32 -
  • Agencia EFE
¿Qué se sabe del regreso de María Corina Machado a Venezuela?

Rompiendo el veto que aseguraba tener para volver a Venezuela, María Corina Machado reapareció este domingo en el escenario nacional para medir el verdadero alcance de su liderazgo de calle. ¿Qué se sabe hasta ahora de su retorno?

 Foto: EFE
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