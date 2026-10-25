¿Qué se sabe del regreso de María Corina Machado a Venezuela?

Rompiendo el veto que aseguraba tener para volver a Venezuela, María Corina Machado reapareció este domingo en el escenario nacional para medir el verdadero alcance de su liderazgo de calle. ¿Qué se sabe hasta ahora de su retorno?
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