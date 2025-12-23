  1. Inicio
Regresaban de la iglesia: Pareja de hondureños y su hijo fallecen en accidente en EEUU

La familia regresaba a su vivienda luego de asistir a una iglesia en la ciudad de Hamilton, Ohio, cuando ocurrió el fatal accidente que truncó sus vidas de forma repentina. ¿Quiénes son los fallecidos?

Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde del lunes en la ciudad de Hamilton, estado de Ohio, Estados Unidos, cobró la vida de tres hondureños y dejó una estela de dolor entre la comunidad hondureña en el extranjero y en Honduras. ¿Cómo ocurrió exactamente esta tragedia y quiénes son los fallecidos?

 Foto: Cortesía redes sociales

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
