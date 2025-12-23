Regresaban de la iglesia: Pareja de hondureños y su hijo fallecen en accidente en EEUU

Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 4:30 de la tarde del lunes en la ciudad de Hamilton, estado de Ohio, Estados Unidos, cobró la vida de tres hondureños y dejó una estela de dolor entre la comunidad hondureña en el extranjero y en Honduras. ¿Cómo ocurrió exactamente esta tragedia y quiénes son los fallecidos?
