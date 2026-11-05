  1. Inicio
  2. · Mundo

Razones detrás de la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

La Presidencia de Paraguay enfrenta un nuevo escenario político tras la renuncia de Santiago Peña, en medio de cuestionamientos financieros y un proceso de juicio político

Razones detrás de la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su decisión de abandonar el cargo, en medio de una crisis política y financiera desatada por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. El anuncio se produjo horas antes de que el Congreso avanzara en el proceso de juicio político promovido en su contra.

 Foto: EFE
app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias