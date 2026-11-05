Razones detrás de la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su decisión de abandonar el cargo, en medio de una crisis política y financiera desatada por las presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank. El anuncio se produjo horas antes de que el Congreso avanzara en el proceso de juicio político promovido en su contra.
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