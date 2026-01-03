Analista ve caída de Maduro como advertencia al socialismo regional

Tegucigalpa, Honduras

Estados Unidos capturó la madrugada de este sábado a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque a Venezuela que afectó a varios estados y a la capital, Caracas, por orden del presidente Donald Trump, que calificó el operativo como “brillante”.

El analista hondureño Oliver Erazo consideró que la caída del régimen de Nicolás Maduro, ocurrida este sábado 3 de enero, representa un mensaje directo al socialismo en la región, al advertir que “ahora van por ellos”.

Erazo sostuvo que la actuación de Estados Unidos marcaría un punto de quiebre frente a los gobiernos socialistas de América. “Estados Unidos no está jugando. Estados Unidos no está permitiendo ni que le levanten la voz ni que le levanten la mano”, afirmó el abogado constitucionalista.

El analista consideró que los sectores socialistas hondureños deberían “poner las barbas en remojo” y dejar en paz al pueblo, respetando el proceso democrático y garantizando una transición de poder pacífica.

“Respetar el proceso democrático, hacer una transición de poder en paz y democrática porque tenga la plena certeza que tienen 24 días como mucho para sentir el peso de la espada y del imperio para toda América Latina y en específico para Honduras”, expresó Erazo.

El abogado y analista político criticó a los gobiernos socialistas en el ejercicio del poder, a los que acusó de reprimir libertades y violentar derechos fundamentales de la población.

“Los socialistas cuando están en el poder matan, asesinan, reprimen, violentan y atan las libertades de todo un pueblo. Cuando están en el poder son muy machos, muy mujercitas de guerrilla, muy revolucionarios, pero cuando se enfrentan a un par que tiene las mismas cualidades, las ideas de la libertad y la democracia, tiemblan como gallinas, como cusucos; no se encuentran en qué hoyo meterse para seguir huyendo”, cuestionó.