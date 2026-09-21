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¿Quién mató a la estudiante de Medicina Karla Pérez? Policía captura a sospechoso

De acuerdo con los avances de la investigación, el detenido habría sido quien prestó el servicio de transporte por aplicación a la joven y posteriormente la trasladó hasta una zona solitaria

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 10:19 -
  • Redacción La Prensa
¿Quién mató a la estudiante de Medicina Karla Pérez? Policía captura a sospechoso

Las autoridades de Jalisco capturaron a un hombre identificado como Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable de la muerte de Karla Margarita Pérez Jiménez, una estudiante de Medicina de 22 años que había desaparecido después de solicitar un servicio de transporte mediante una plataforma digital.
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