Seis miembros de una familia de Florida, entre ellos dos niños y un adolescente, murieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban frente a la costa de Misisipi, en el sur de Estados Unidos, informaron este miércoles la Guardia Costera estadounidense y los familiares.
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