Petro cree que lo único que interesa a Trump de Venezuela es el acceso a su petróleo

Bogotá, Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cree que la campaña de presión militar del Gobierno estadounidense que preside Donald Trump en el Caribe se centra más en conseguir acceso al petróleo venezolano que en la lucha contra el narcotráfico. En una entrevista con la cadena estadounidense CNN, Petro habló del aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe y los ataques de la armada de este país contra lanchas supuestamente relacionadas con el narcotráfico venezolano.

"(El petróleo) es el meollo del asunto", declaró Gustavo Petro, ya que Venezuela posee las consideradas mayores reservas de petróleo del mundo. "Entonces, se trata de una negociación sobre petróleo. Creo que esa es la lógica de (el presidente estadounidense, Donald Trump. No está pensando en la democratización de Venezuela y, mucho menos, en el narcotráfico", precisó. Pedro agregó que Venezuela no es considerado un gran productor de drogas y que solo una porción relativamente pequeña del tráfico mundial de narcóticos fluye a través del país. Y dijo que "El problema del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se llama democracia... la falta de democracia", declaró Petro a CNN, y agregó que "ninguna investigación colombiana... nos ha demostrado una relación entre el narcotráfico colombiano y Maduro".