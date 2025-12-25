Pedro Sánchez felicita a Nasry Asfura y reafirma cooperación con Honduras

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, felicitó este jueves a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, y reiteró el compromiso de su país de fortalecer las relaciones bilaterales.
“Felicidades al nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. España seguirá fortaleciendo la cooperación entre nuestros países para impulsar el desarrollo y las oportunidades”, escribió Sánchez en su cuenta oficial de X.
De forma paralela, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó en un comunicado su felicitación al ganador de las elecciones presidenciales hondureñas, una vez concluido el recuento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y manifestó su “total disposición” a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno de Honduras.
El Gobierno español señaló además su confianza en que los procesos de impugnación iniciados durante el escrutinio se resuelvan “con la máxima transparencia”, en referencia a los recursos presentados durante el conteo electoral.
El conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, fue declarado presidente electo de Honduras tras obtener el 40,26 % de los votos en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. La declaratoria oficial fue emitida la tarde del 24 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral.
La resolución se produjo en un contexto de tensiones políticas y mientras aún se desarrollaba el escrutinio especial, aunque los resultados preliminares mantenían a Asfura al frente de la contienda, en medio de llamados a acelerar el cierre del proceso electoral.
La declaratoria presidencial fue respaldada únicamente por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto con el consejero suplente Carlos Cardona, quienes afirmaron que “la declaratoria no decide, sino que constata”.