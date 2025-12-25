Pedro Sánchez felicita a Nasry Asfura y reafirma cooperación con Honduras

Madrid, España.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, felicitó este jueves a Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, y reiteró el compromiso de su país de fortalecer las relaciones bilaterales.

“Felicidades al nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura. España seguirá fortaleciendo la cooperación entre nuestros países para impulsar el desarrollo y las oportunidades”, escribió Sánchez en su cuenta oficial de X.

De forma paralela, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó en un comunicado su felicitación al ganador de las elecciones presidenciales hondureñas, una vez concluido el recuento por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), y manifestó su “total disposición” a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno de Honduras.