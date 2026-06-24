Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.
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