  1. Inicio
  2. · Mundo

Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas

Un terremoto de magnitud 7.5 y un sismo precursor de 7.2 sacudieron Venezuela con 39 segundos de diferencia. La alerta de tsunami fue cancelada horas después

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 18:48 -
  • Agencia EFE
Pánico en Venezuela: Sismo de 7.1 y una réplica de 7.5 sacudieron Caracas

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

 EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias