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Salen a la luz las primeras imágenes: así se vivió el terremoto de 7,7 que sacudió Panamá

La histórica Parroquia San Juan Bautista de Penonomé, Panamá, sufrió daños en su estructura tras el terremoto de magnitud 7,7

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 13:16 -
  • Agencia EFE
Salen a la luz las primeras imágenes: así se vivió el terremoto de 7,7 que sacudió Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá y activó alertas de tsunami en el océano Pacífico, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

 Fotos: redes sociales
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