Salen a la luz las primeras imágenes: así se vivió el terremoto de 7,7 que sacudió Panamá

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá y activó alertas de tsunami en el océano Pacífico, según los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.