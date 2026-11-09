"Le fui infiel a mi esposa": el amorío que sacude el mundo de la IA

Un amorío, sospechas de espionaje chino y una investigación independiente por posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos rodean a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y han puesto bajo la lupa a una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial (IA).
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