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"Le fui infiel a mi esposa": el amorío que sacude el mundo de la IA

Jensen Huang pidió perdón a su esposa por su infidelidad, mientras su relación con una empresaria china desató sospechas de espionaje. Trump lo calificó como un hombre honorable...

Le fui infiel a mi esposa: el amorío que sacude el mundo de la IA

Un amorío, sospechas de espionaje chino y una investigación independiente por posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos rodean a Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, y han puesto bajo la lupa a una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial (IA).

 Romance, espionaje e inteligencia artificial: la polémica que sacude a Nvidia.
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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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