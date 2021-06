Banco depositó por error mil millones de dólares a una clienta

Florida, Estados Unidos.

Un banco estadounidense cometió el error de depositar en la cuenta de una mujer de Florida US$999.985.855 con 84 centavos (mil millones de dólares). La mujer reaccionó con asombro y temor cuando se percató de la impresionante cifra.

Julia Yonkowski contó a un medio local de Largo, Florida que ella quería retirar 20 dólares, pero que al notar el increíble depósito, se asustó y temió por su vida. "Me horroricé. La mayoría de personas pensarían que se ganaron la lotería, pero yo estaba horrorizada", dijo.

La mujer no tenía idea de dónde salió el dinero y nadie podía darle explicación. Comentó que se trataba de una broma, pero no sospechó que fue un error adminstrativo de la institución bancaria en la que tiene sus ahorros.

Dijo también que no ha tocado su cuenta bancaria desde que vio la cifra colosal. "He leído historias de gente que usa el dinero y luego tienen que reponerlo. Yo jamás haría eso porque no es mío", explicó Julia Yonkowski.

Sin embargo, la historia, ya inusitada, tuvo una extensión aún más curiosa, puesto que Yonkowski intentó comunicarse con el banco vía internet, pero estos no respondieron.

Así, la mujer aún dispone del dinero para gastarlo, retirarlo o transferirlo como desee, algo que, insiste, no hará y esperará hasta resolver el conflicto con el banco y devolver cada centavo que no le pertenece.