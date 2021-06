Maestra dice a alumnos que "el covid no existe" y discute con sus madres en videollamada

Buenos Aires, Argentina.

Una maestra argentina discutió por videollamada con madres de alumnos, tras afirmar que el covid-19 no existe. Las imágenes se han viralizado y rondan por internet.

La docente ha sido identificada como Rosa Emperatriz Razuri. Imparte la asignatura de Formación Ética y Ciudadana, en un colegio de Las Heras, una ciudad de aquel país. La discusión entre maestra u madres de familia ha llamado la atención, por la controversia del tema, en plena clase.

Puede leer: Novia muere en plena boda y su hermana menor se casa con el novio

Informes señalan que la docente ha sido destituida de su cargo. “Es una vergüenza que las madres no se informen para saber educar a sus hijos. Si ustedes les molesta, a mí no me interesa”, son algunas de las palabras que Razuri profirió en la videoconferencia y que enfurecieron a madres de familia. Todo quedó registrado en videos caseros.

La tutora argumentó que tiene un hermano científico y que este la mantiene informada. "(Los pacientes) no se mueren de ningún Covid porque no existe... Se está muriendo la gente por neumonía”, continúa.

“Eso le dicen, eso le mienten… La gente se enferma por neumonía, pero no las tratan por eso. Las tratan del Covid que no existe“, defendió. A los gritos llegó, como se aprecia en el video, con una de las madres, mientras discuten. La madre le dice que no tiene dereco que afirmar eso a su hijo.

Además: Encuentran especie de tortuga que se creía extinta hace más de un siglo

Los ánimos, en la secuencia del video, se apaciguan, cuando la maestra y otra señora conversan. En ese momento, la madre de familia le cuenta a la docente que recientemente un miembro de su familia falleció a consecuencia del covid-19. Le dice que están pasando por un momento de duelo, duro, pero la maestra continúa diciendo que la enfermedad no existe.

La mujer, tras ser destituida de su cargo, se habría arrepentido y reconocido su error. Refirió que en realidad sí existe un virus, para ella, pero que no ha sido identificado ni aislado. En tanto, puso en duda la efectividad del fármaco contra el covid y que todo se trataba de un "nuevo orden mundial".

Aquí el video: