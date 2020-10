Test visual: ¿Un niño o un perro?, la foto viral que causa confusión

Redacción.

Un nuevo test visual se está convirtiendo en tendencia en las redes sociales. Se trata de una imagen que causa confusión, ya que algunos usuarios ven en ella un niño o un perro.

Este nuevo reto visual ha puesto a los cibernautas a debatir sobre cuál es la imagen real, si la del niño o la del perro.



Aquí el test visual

Usuarios indican que si se logra ver al perro, inmediatamente ya no se podrá ver al niño, de hecho, los comentarios no se hicieron esperar. "Yo fui una de esas. Vi al niño; su cara; medio endemoniado. Luego descubrí al perro; y ya no logro distinguir más al niño cosa que me alegra mucho", escribió una usuaria en los comentarios.

“Sólo veo la cara del nene…” escribió una usuaria en la publicación, a lo que otra le respondió “¡El covid te afectó, sólo el perro!”.