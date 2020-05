Encarcelan a novios y un rabino por celebrar una boda en plena cuarentena en Argentina

Buenos Aires, Argentina.

Los novios, un rabino y familiares de la pareja fueron detenidos en Buenos Aires por celebrar una boda pese a que está prohibido por la cuarentena obligatoria que rige en la Argentina por la pandemia del coronavirus, mientras se investigan si se festejaron otros dos casamientos con decenas de invitados, informaron este martes a Efe fuentes judiciales.



El Ministerio Público Fiscal recibió denuncias de vecinos y dispuso el despliegue de la Policía de la Ciudad, que no pudo evitar que se celebrara la boda el domingo por la tarde pero impidió el ingreso de más personas a la fiesta.



La pareja de novios, el rabino que ofició la boda judía, familiares de los contrayentes y el dueño de casa fueron detenidos, pero luego de que se constatara su identidad y se realizara el procedimiento judicial recuperaron su libertad, indicaron las fuentes.





La Fiscalía investiga mientras tanto otras dos bodas que se habrían celebrado la semana pasada, también de la comunidad judía, que habrían contado con decenas de invitados que no respetaron las recomendaciones de distanciamiento social ni utilizaban tapabocas durante la fiesta, según las imágenes de los vídeos difundidos por medios de comunicación.



"Solamente tenemos videos por ahora. El fiscal va a intentar recolectar pruebas para ver si puede identificar a alguien y se puede confirmar que lo de los videos sea como se dice", señalaron a Efe fuentes del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires.



La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) repudió la violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige hasta el 7 de junio en el país suramericano y ratificó que "no ha avalado ninguna ceremonia religiosa desde que se inició la pandemia".



"Las violaciones a la cuarentena que se han registrado no se condicen con la actitud de total responsabilidad que la mayoría de la comunidad judía organizada está implementando desde el inicio de la pandemia. Hoy más que nunca las medidas dictadas por las autoridades sanitarias tienen que extremarse en pos de cuidar la salud de todos", sostuvo la entidad judía en un comunicado.

También la colectividad judía ortodoxa cuestionó la celebración de bodas durante la cuarentena y llamó a "seguir con total responsabilidad las medidas e instrucciones de las autoridades sanitarias".



"En virtud de los hechos de público conocimiento, les informo que la comunidad judía ortodoxa en Argentina repudia esta acción llevada a cabo por particulares en lugares privados que no han cumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio", subrayó Eliahú Hamra, secretario general del partido BUR, de la ortodoxia judía, y presidente del Vaad Hakheilot, organización educativa de la AMIA.



En Argentina se registraron 12.628 personas con el coronavirus SARS-CoV-2, de las cuales 471 fallecieron y otras 4.167 se recuperaron y ya recibieron el alta. EFE