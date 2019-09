Mujer quemó cartas de amor de su expareja; incendió su apartamento por accidente

Redacción.



Si acabas de terminar una relación tóxica o no tóxica y quieres cerrar ciclos quemando los detalles que te regaló tu expareja. ¡Cuidado! con el método que utilizarás.



Una adolescente de 19 años desconsolada por terminar una relación amorosa tomó una drástica decisión de quemar todas las cartas de quien algún día fue el amor de su vida.



Lo que pretendía ser el primer paso para olvidar definitivamente a su examor, casi termina en tragedia. Según la joven, ella estaba quemando las cartas de amor cuando decidió irse a dormir a su dormitorio. Como creyó que los papeles ya estaban incinerados, los dejó sobre la alfombra del living, aunque no se dio cuenta que en realidad el fuego no se había extinguido del todo y comenzó a incendiarse su apartamento.



La policía de Lincoln, explicó que el lunes pasado recibió una llamada que los alertaba de un incendio en una vivienda. Afortunadamente la adolescente salió ilesa y solamente le quedó el susto.



