Descubren nueva especie de dinosaurio en el sur de Brasil

Un tipo hasta ahora desconocido de dinosaurio carnívoro de poco más de un metro y medio de largo que vivía hace 90 millones de años fue identificado en el sur de Brasil, informaron el miércoles los investigadores que realizaron el descubrimiento.



El Vespersaurus paraensis fue bautizado en homenaje al estado de Paraná (sur); "vesper", "oeste" o "atardecer" en latín, se debe a que fue localizado en el oeste de esa región, explicó el boletín oficial.



El fósil fue hallado efectivamente en el municipio Cruzeiro do Oeste. Paleontólogos de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad Estatal de Maringá, del Museo Argentino de Ciencias Naturales y del Museo de Paleontología de Cruzeiro do Oeste estuvieron a cargo de las investigaciones.



El paleontólogo Max Langer, al frente del estudio, explicó que fue fácil clasificar la nueva especie una vez descubierta debido a que tiene una característica única: "una garra del pie en forma de lámina que utilizaba en la captura de pequeñas presas".



Lo que se conoce hasta ahora del Vespersaurus paraensis lo ubica en el linaje de los terópodos, grupo de los dinosaurios carnívoros bípedos, que también incluye a los famosos tiranosaurio y velociraptor, explica el boletín del equipo de investigadores.



Cruzeiro do Oeste es una pequeña ciudad con una población estimada de 21.000 personas. Fue allí donde en la década de 1970 fueron descubiertas huellas que sólo ahora han sido identificadas como pertenecientes a este nuevo tipo de saurio.



La región noroeste de Paraná fue en el pasado un desierto y los hallazgos sugieren que la especie estaba adaptada a ese tipo de clima.

Allí han sido descubiertas otras especies de la era de los dinosaurios y según los especialistas, el más reciente hallazgo debe "catapultar" las investigaciones paleontológicas en la región.



"Es un área riquísima, pero poco explorada, que seguramente aportará grandes novedades al mundo de la paleontología", dijo Neurides Martins, directora del Museo de Paleontología de Cruzeiro do Oeste.



