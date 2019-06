Jovencito escapa de policías y luego llama para reclamarles por qué no lo detuvieron

Florida, EEUU



Un hombre en Florida escapó de un oficial durante una parada de tránsito y luego llamó al número de emergencias 911 para reprender al cuerpo policial por no haberlo detenido todavía: "O sea, ¿para qué les pagamos, gente?"



Nicholas Jones, de 19 años, fue arrestado el 5 de mayo bajo varios cargos luego de haber escapado de un policía que le había ordenado detenerse en un estacionamiento en el condado de St. Johns, en la costa noreste de Florida, al sur de Estados Unidos.



Cerca de una hora después de este incidente un sujeto llamó al 911, según el reporte de la oficina del alguacil de St. Johns, divulgado por el diario local First Coast News.



Según puede escucharse en la grabación de la llamada, el joven dijo a la operadora: "Acabo de escapar de un policía (...) O sea, ¿para qué les pagamos, gente? Pasé frente a otros cuatro policías ya".



Cuando la operadora pide explicaciones, el joven aclara: "O sea, él me encendió las luces y se detuvo detrás de mí, y cuando caminaba hacia mi coche yo hice un giro y le pasé por al lado y me fui".



La operadora le cuestiona, confundida: "¿Cuál es su pregunta?".



"Mi pregunta es", dijo Jones, "me imagino que él envió un aviso de búsqueda y que estaban buscando mi coche. O sea, él definitivamente tenía que tener mi número de matrícula, pero yo pasé frente a cuatro policías y nada... O sea, ¿ustedes qué hacen?".



"Bueno, estamos respondiendo muchas llamadas, señor", respondió la operadora.



Los oficiales pudieron rastrear la llamada y un día después arrestaron a Jones, quien dijo que había escapado de la policía porque le parecía que sería "divertido".



Fue detenido por manejar de forma imprudente, escapar de la policía, hacer un mal uso del 911 y violar su libertad provisional. AFP