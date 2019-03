Hombre muere devorado por un león que crió como mascota

República Checa

Un checo, que criaba a dos leones en su vivienda y que los tenía como mascotas, murió tras ser atacado por uno de los felinos, un macho de nueve años, en Zdechov, un pueblo del este de la República Checa, anunció la policía.



"Puedo confirmar la muerte del criador", declaró a la AFP la portavoz de la policía regional, Lenka Javorkova.



El cuerpo sin vida de Michal Prasek, de 33 años, fue encontrado por su padre dentro del recinto vallado y, para acceder al cadáver, que estaba desgarrado, la Policía de la comandancia de Brno tuvo que abatir al león macho, de nueve años, y también a la leona preñada, de cuatro años, explicó una portavoz de la Policía.



Prasek construyó este hábitat privado para los dos leones en 2016 y, si bien no tenía autorización de las autoridades, no pudo ser clausurado al no constatarse violencia contra los animales. La presencia de los dos animales provocaba gran inquietud en Zdechov, un pueblo de unos 600 habitantes.



El padre de la víctima, que vio en una cámara de vigilancia el cuerpo de su hijo yaciendo en el interior del cercado hacia las 07H00 hora local (06H00 GMT), avisó a la policía.



En una ocasión, un ciclista de 38 años que pasaba por allí fue arañado por la leona y tuvo que ser atendido en un puesto de socorro, aunque las autoridades archivaron el incidente como un "accidente de tránsito".



Un médico que se trasladó al lugar "constató la muerte del propietario" de los dos animales, según la portavoz de la policía. Agencias