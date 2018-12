Madre se reúne con hija que pensó nació muerta hace 69 años

Nueva York, EEUU



Una mujer estadounidense de 88 años se reunió con su hija que pensaba que había nacido muerta hace 69 años, informó The New York Times.



Genevieve Purinton de Tampa, Florida, se reunió con su hija de 69 años Connie Moultroup de Richmond, Vermont, por primera vez este mes, según el diario.



Purinton tenía 28 años y era soltera cuando dio luz a una niña en Gary, Indiana. "Me dijeron que era una niña pero que había muerto" dijo al Times.



Según el diario, un médico del hospital en el que Purinton dio a luz organizó la adopción de la niña.



La hija logró llegar hasta su madre tras hacerse un test de ADN en la página web Ancestry.com y viajó a Florida este mes para conocerla.



"No estás muerta", dijo Purinton cuando se reunieron. "Fue muy emocionante", dijo la hija. "Estaba tan contenta de verme".