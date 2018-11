Empleada de aerolínea suelta carcajada al escuchar nombre de una pasajera

Texas, Estados Unidos.



Una empleada de Southwest Airlines enfureció a una pasajera después de que registrara a su hija se pusiera a reír del nombre y hasta le tomó una foto para subirla a las redes sociales. Esto ocurrió en el aeropuerto californiano de John Wayne.



Al enterarse del curioso nombre, la empleada comenzó a decírselo a sus compañeros de mostrador, lo que también molestó a otros pasajeros. La pequeña iba a viajar antes que ella debido a su condición, pues padece epilepsia.



"La agente de la puerta empezó a reírse, señalándome a mí y a mi hija, hablando con otros empleados. Así que me di la vuelta y dije: 'Oye, sí puedo oírte, mi hija puede oírte, así que te agradecería que pares'", relató para un medio local.



El hecho indignó tanto a la mujer que de inmediato puso una denuncia ante los encargados de la aerolínea. “Mamá, ¿por qué se ríe de mi nombre?”, dice Traci Redford que le preguntó su hija. “Y yo le dije que no todo el mundo es amable, y no todo el mundo va a ser amable, y es una pena”, añadió la mujer.



“Me di la vuelta y le dije, ‘Eh, puedo oírle, mi hija puede oírle, apreciaría que parara”, explicó la mujer. Pero la empleada, según denuncia, tomó una fotografía a la tarjeta de embarque y la publicó en la red social Facebook.



La niña se llama “Abcde Redford”, y ella lo pronuncia como “Ab-city”. Unos días después la aerolínea pidió disculpas.