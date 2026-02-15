Nayib Bukele rompe el silencio y opina sobre el nuevo Gobierno de Honduras

Cortés, Honduras.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó públicamente este la madrugada de este domingo a declaraciones del nuevo Gobierno de Honduras y cuestionó la postura del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, en temas relacionados con el modelo de seguridad salvadoreño. A través de su cuenta en X, Bukele aseguró que había evitado referirse a la administración hondureña desde la toma de posesión del presidente Nasry Asfura, el pasado 27 de enero. “Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad”, escribió Bukele.

Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los “derechos humanos” de los criminales, es triste, de verdad.



Sin embargo, explicó que decidió fijar postura tras escuchar las declaraciones del titular de Seguridad hondureño. "Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas", expresó el mandatario salvadoreño. La reacción de Bukele surge luego de una entrevista brindada por Gerzon Velásquez, ministro de Seguridad de Honduras, en el foro "Hablemos con hechos", conducido por el periodista Darío Banegas. En ese espacio, el funcionario fue consultado sobre su opinión del llamado "modelo Bukele". Velásquez calificó el esquema aplicado en El Salvador como "interesante" y "de mucho estudio", aunque subrayó que responde a condiciones particulares. "No es una receta para replicar exactamente en todos los países", afirmó durante la conversación televisiva. El ministro señaló que, pese a la cercanía geográfica entre Honduras y El Salvador, existen diferencias estructurales. "Territorialmente hablando, El Salvador cabe en Olancho", expresó, al comparar la extensión territorial de ambos países. Asimismo, indicó que El Salvador cuenta con más de 60.000 policías y militares y sostuvo que existe "un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos".