Será retransmitido: quién es el militar que será ejecutado por fusilamiento en EEUU

Preguntado por EFE, el funcionario del Pentágono se limitó a confirmar el anuncio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien informó la víspera que permitirá que el público vea la ejecución del excomandante del Ejército, prevista para el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles. "El secretario tiene razón. Se transmitirá en vivo. Más adelante se darán a conocer los detalles", afirmó el funcionario en el breve mensaje. No queda claro aún si habrá espectadores en la base o si se dispondrá algún otro mecanismo de acceso.