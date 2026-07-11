Misteriosa muerte de modelo tras caer del piso 27 de un edificio

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que, mediante la Embajada de Brasil en Abu Dabi, brinda asistencia consular a la familia y mantiene seguimiento permanente del caso. La institución señaló que, por razones de privacidad y conforme a la legislación brasileña, no divulgará información personal ni detalles sobre la asistencia prestada mientras avanzan las investigaciones.