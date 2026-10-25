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Misterio rodea la muerte de Merlin Villacorta en Maryland; buscan repatriarla

Merlin Villacorta, de 29 años, fue encontrada sin vida en su habitación en Maryland. Se desconocen las circunstancias de su muerte y su familia busca repatriar sus restos a El Salvador

Misterio rodea la muerte de Merlin Villacorta en Maryland; buscan repatriarla

Merlin Villacorta, de 29 años, fue encontrada sin vida en su habitación en Maryland, Estados Unidos, el pasado 23 de octubre. Hasta el momento, no se han divulgado las circunstancias de su muerte, mientras sus familiares buscan recaudar fondos para trasladar sus restos a El Salvador.
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Redacción La Prensa
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