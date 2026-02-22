  1. Inicio
Tensión en México: Imágenes del terrible caos tras la muerte de El Mencho

El epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco, donde un operativo federal en Tapalpa, Guadalajara, que culminó con la muerte de El Mencho, desencadenó bloqueos viales y vehículos incendiados en varios puntos del estado

  22 de febrero de 2026
  • Agencia EFE
La muerte en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató este domingo una ola de violencia y bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de actividades públicas en varios estados del país.

 Foto: Agencia EFE

