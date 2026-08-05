Videos provocando a narcos: la hipótesis sobre el asesinato de César Gastélum

Nuevas líneas de investigación surgieron tras el asesinato del influencer César Gastélum, ocurrido la noche del martes en Culiacán, Sinaloa, México, luego de que el Gabinete de Seguridad de México informara que analiza el contenido publicado por el creador digital en sus redes sociales para determinar si guarda relación con el crimen.
En un comunicado difundido en la red social X, la dependencia indicó que una de las principales líneas de investigación se centra en diversas publicaciones realizadas por Gastélum, en algunas de las cuales presuntamente hacía referencia a una facción del crimen organizado.
"Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo. Asimismo, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia y otros indicios para identificar y detener a los responsables", señaló el Gabinete de Seguridad.
El homicidio ocurrió la noche del 4 de agosto en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuando el joven, de 24 años, realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida mientras esperaba un pedido. De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 8:00 de la noche una motocicleta con dos ocupantes se acercó al lugar y uno de ellos disparó directamente contra el influencer, hiriéndolo de muerte. Sus dos acompañantes resultaron ilesos.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta una investigación para esclarecer el crimen, mientras las autoridades revisan grabaciones de cámaras de seguridad y otros indicios para identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.
Paralelamente, medios mexicanos informaron que las autoridades también analizan la posible relación de Gastélum con publicaciones vinculadas al grupo conocido como "Los 4x1", una célula criminal que, según diversas investigaciones, operaría dentro de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con esos reportes, el influencer habría estado semanas antes en la comunidad de Chiqueritos, una zona donde presuntamente opera dicho grupo. Asimismo, investigadores revisan fotografías publicadas en sus redes sociales en las que aparece utilizando una gorra con el número "04" y un sombrero con las iniciales "MZ", símbolos que algunos informes atribuyen a la facción conocida como La Mayiza.
No obstante, las autoridades no han confirmado que esas publicaciones constituyan prueba de algún vínculo con organizaciones criminales y continúan analizándolas como parte de las diligencias. El asesinato de Gastélum ocurre en medio de la violencia que afecta a Sinaloa desde el recrudecimiento de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, conflicto que ha provocado un incremento en homicidios, desapariciones y ataques armados en distintas zonas del estado.
El caso también vuelve a poner en el centro del debate los riesgos que enfrentan los creadores de contenido que realizan transmisiones en tiempo real, especialmente en regiones con alta presencia del crimen organizado, debido a que este tipo de emisiones puede revelar su ubicación de manera inmediata.
En los últimos años, varios influencers y generadores de contenido han sido asesinados en México, entre ellos Valeria Márquez, Juan Luis Lagunas Rosales, Alfredo Villar y Camilo Ochoa, casos que continúan generando preocupación por la seguridad de quienes desarrollan actividades en plataformas digitales.