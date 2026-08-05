Videos provocando a narcos: la hipótesis sobre el asesinato de César Gastélum

El homicidio ocurrió la noche del 4 de agosto en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, cuando el joven, de 24 años, realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante de comida rápida mientras esperaba un pedido. De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 8:00 de la noche una motocicleta con dos ocupantes se acercó al lugar y uno de ellos disparó directamente contra el influencer, hiriéndolo de muerte. Sus dos acompañantes resultaron ilesos.