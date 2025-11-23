Sicarios matan a un jefe de Policía de Tránsito

David Villegas Solís fue interceptado en un concurrido bulevar por hombres que huyeron tras cometer el hecho
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal confirmó la muerte del agente de tránsito David Villegas Solís, de 37 años, quien fue atacado a balazos la noche del viernes en Culiacán, Sinaloa, México, cuando se desplazaba por el bulevar Pedro Infante para iniciar su turno laboral.
