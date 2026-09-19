Capturan a la "Barbie de la Alianza" y revelan peligrosa relación con narcos

De exhibir una vida rodeada de lujos y vehículos de alta gama en redes sociales a ser detenida junto con otras dos personas por agentes de Fuerza Civil de México. Ese fue el cambio de escenario para Estefany “N”, de 31 años, conocida en plataformas digitales como “La Barbie de la Alianza” o “Fanny La Reylop”, quien contaba con más de 64 mil seguidores en Facebook.
La mujer fue capturada en la colonia San Bernabé, al norte de Monterrey, Nuevo León, cuando se desplazaba en un Nissan V-Drive junto a Melany “N”, de 18 años, y Alfredo Eleazar “N”, de 38, identificado con los alias de “El Black” o “Javier”.
Durante la inspección del automóvil, los elementos de Fuerza Civil localizaron siete cargadores abastecidos para armas largas, además de 130 dosis de marihuana y cocaína y varios teléfonos celulares. Los tres detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.
De acuerdo con las autoridades, Alfredo Eleazar habría sido identificado como un objetivo prioritario y presunto líder delictivo con presencia en la zona norte del municipio. Antes de su detención, Estefany había construido una importante presencia en redes sociales, donde realizaba transmisiones en vivo y mostraba diferentes aspectos de su vida cotidiana. En sus publicaciones aparecían prendas de marca, compras costosas, muebles dorados, dinero y vehículos como una Jeep Rubicon y una Chevrolet Suburban.
También compartía imágenes relacionadas con la construcción de una quinta en la zona. De acuerdo con el contenido difundido por la propia mujer, justificaba el nivel de vida que exhibía públicamente al señalar que se dedicaba a realizar préstamos de dinero.
Su actividad en Facebook le permitió reunir más de 64 mil seguidores, con quienes compartía fotografías, videos y transmisiones en vivo. Sin embargo, una de sus publicaciones más recientes adquirió especial atención después de que se conociera su arresto.
En ella aparecía una frase que decía: “El que esté libre de pecado, ¡que tire la primera piedra!”
Ahora, las autoridades deberán establecer la responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno de los tres detenidos por el material encontrado durante el operativo. Mientras tanto, Estefany pasó de mostrar públicamente los lujos y bienes que decía formar parte de su vida cotidiana a quedar bajo custodia de las autoridades.