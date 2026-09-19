Capturan a la "Barbie de la Alianza" y revelan peligrosa relación con narcos

De acuerdo con las autoridades, Alfredo Eleazar habría sido identificado como un objetivo prioritario y presunto líder delictivo con presencia en la zona norte del municipio. Antes de su detención, Estefany había construido una importante presencia en redes sociales, donde realizaba transmisiones en vivo y mostraba diferentes aspectos de su vida cotidiana. En sus publicaciones aparecían prendas de marca, compras costosas, muebles dorados, dinero y vehículos como una Jeep Rubicon y una Chevrolet Suburban.